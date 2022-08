Arrestan a un hombre acusado de crueldad animal por matar a tiros a dos perros

Un hombre de 61 años enfrenta cargos de crueldad animal luego de que la policía dijera que disparó y mató a dos perros en una subdivisión de Palmhurst.

Donald Guthrie fue acusado de dos cargos de crueldad hacia animales en relación con el tiroteo del miércoles.

Una mujer que pidió no ser identificada describió lo que les sucedió a los perros como un momento de horror.

"Escuché tres disparos", dijo la mujer. "Entre los disparos, podía escuchar a los perros, tenían dolor".

La vecina le dijo a Hechos Valle que cree que estos dos perros pertenecían a uno de sus vecinos, pero se habían soltado.

Era la última vez que los vería antes de que los mataran a tiros.

“Tal vez saldrían a la calle donde podría recogerlos y tal vez llevarlos al veterinario o algo para salvarlos”, dijo el residente. “Pero no pudieron... No pude encontrarlos. No los encontraba por ningún lado".

La policía respondió a la subdivisión en Ponds Edge Street cerca de Glasscock Road y Buddy Owens Boulevard.

“Los oficiales descubrieron dos Belgian Malinois fallecidos, desafortunadamente sucumbieron a sus heridas; les habían disparado”, dijo el portavoz de la policía de Palmhurst, Valerio Cantú. “Hay una cierta forma de hacer las cosas, y esta no era una de ellas”.

La vecina que escuchó el disparo dijo que desearía que las cosas hubieran sucedido de otra manera y espera que se haga justicia.

Hay otros medios, sé que a veces son una molestia, pero los traería, les daría un poco de agua, los alimentaría”, dijo el vecino. “Haz lo que tengas que hacer y luego consigue que las organizaciones adecuadas entren y ayuden, pero no las mates”.

La fianza para Guthrie se fijó en $20,000.

Vea el video para el reportaje completo.