Asociación 'Río Grande Valley Down Syndrome' prepara caminata anual de recaudación de fondos

La asociación "Río Grande Valley Down Syndrome" hará una caminata en Edinburg, el próximo sábado.

El propósito es recaudar fondos para continuar realizando actividades educativas para personas con síndrome de Down.

Río Grande Valley Down Syndrome Association cuenta con más de 12 años de historia ayudando a personas con síndrome de Down y a sus familias en el Valle del Río Grande.

Este evento es la principal actividad de recaudación de fondos que la asociación hace cada año para financiar diferentes actividades como terapias de lenguaje, orientación psicológica para los familiares, eventos recreativos y clases particulares, entre otras.

"Estamos organizando una caminata de concientización Step Up got Down Syndrome, que es una caminata para celebrar a las personas con Síndrome de Down y defender la inclusión y la aceptación", agrega Deborah Tomai, presidenta de la asociación de síndrome de Down RGV.

Durante el evento del sábado, aparte de la caminata, habrá diferentes actividades como un concurso de talentos entre los niños de la asociación, venta de comida, y juegos recreativos para todos los asistentes.

"Todo el dinero será para apoyar actividades y programas para personas con síndrome de Down y sus familias. Cestas para nuevos padres, hacemos conferencias educativas y eventos para personas con síndrome de Down de todas las edades", agrega Deborah.

La asociación también cuenta con el apoyo de diferentes empresas privadas en El Valle del Río Grande y con el apoyo de Driscoll Childrens Hospital.

Este evento se llevará a cabo el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el parque municipal de Edinburg con un costo de 15 dólares cada boleto.