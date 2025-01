Aumentan los costos de vuelos y falta de opciones directas en el Valle del Río Grande

El costo de los boletos aéreos en estos días son más caros de lo habitual para el Valle del Río Grande, incluso en estas fechas festivas.

En el aeropuerto de McAllen el flujo de viajeros sigue constante tras las fiestas de fin de año, sin embargo, el tema que preocupa a muchos es el aumento significativo en los precios de boletos aéreos durante esta temporada.

Las personas que viajan durante estas épocas para reunirse con familiares y amigos o para volver a casa dicen no conseguir ningún tipo de ofertas o buenos precios en boletos aéreos para ninguno de los aeropuertos de la región, pues consideran que los vuelos son excesivamente costosos.

"En febrero voy a comprar un boleto que de ida y vuelta me va a salir como en 500 o 600 dólares de Alaska para acá, pero ahorita no más para irme a Alaska me cobraron 1400 dólares", agrega Oliver Garza, viajero.

Además de los altos precios, los viajeros también se quejan de la falta de vuelos directos, pues dependiendo del lugar de origen, muchos deben hacer varias escalas para aterrizar en algún aeropuerto del Valle, y lo consideran una gran inconveniencia.