Aumentan los precios de seguro de viviendas en El Valle

Residentes del Valle empiezan a notar una subida considerable en el seguro de sus viviendas.

En algunos casos se reportan que estos estaban pagando al año, $2.400 dólares, y la misma compañía de seguros les aumentó esa tarifa hasta $9.000 dólares.

Según el departamento de seguros de Texas, algunas de las razones detrás de estas subidas señalan que son la inflación, el costo de los materiales de construcción y el clima severo.

"Creemos que esto podría ser el fin de muchos programas de vivienda asequible en este país si el gobierno no hace algo al respecto. El mercado no va a solucionar esto", agrega Nick Mitchell Bennett, CEO de Come Dream Come Build.

Bennett comenta que, por el momento, se está logrando mediante dinero de subvenciones y ayudas.

Los aumentos impactan no solo a propietarios, sino también a los arrendatarios de casas o apartamentos a personas de bajos ingresos, como CDCB, que paga el seguro de las propiedades en alquiler.