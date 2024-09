Autora del Valle destaca la importancia de la inteligencia emocional

Edith López, representante de Soul Path Coach, visita Noticias RGV para hablarnos sobre la importancia de la inteligencia emocional, además de presentar su más reciente libro disponible en Amazon.

Edith López es autora de Open Your Box, herramienta lúdica de educación emocional y del libro Open Your Book, best seller en Amazon. Tiene publicada también Open Your Day, una guía de hábitos de conciencia y gestión emocional.

López es fundadora de ESSERE GROUP, una institución de educación integral y consultoría, donde además lidera una gran comunidad de mujeres que viven y promueven la responsabilidad emocional.

Además, es mentora del método Maxwell de Coaching en español para los más de 4000 coaches y conferencistas de Maxwell Leadership, la comunidad de liderazgo más grande del mundo.

Vea el video para la enrtevista completa.