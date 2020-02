Científico acusado de espía es héroe local en Oaxaca, México

in Somos Noticias

Por MARK STEVENSON

Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un microbiólogo mexicano que fue acusado en Miami de espiar para Rusia es considerado un benefactor en su estado natal de Oaxaca, dijo el miércoles el alcalde de la ciudad donde nació. Además, ocupaba puestos en por lo menos dos universidades prestigiosas.

El alcalde Hazael Matus señaló que el científico Héctor Alejandro Cabrera ha ayudado a organizar proyectos científicos en su ciudad de El Espinal y había sido considerado candidato para un Premio Nobel de Medicina. Cabrera era conocido por su trabajo en tratamientos cardíacos y buscaba producir una pomada que ayudara a sanar las heridas de los diabéticos de su estado natal.

“Es extraño que haya pasado esto porque era una persona muy altruista, con mucha conciencia social. Ayudaba a su gente y se me hace raro esto que pasó”, comentó Matus. “No sabemos qué pasó, pero yo apuesto que es una confusión o es un ataque en cuestión científica. Algo traía él o algo descubrió que está incomodando a las personas, a algunos intereses”, añadió.

Las autoridades de Estados Unidos afirmaron el martes que Cabrera había sido contratado por un funcionario del gobierno ruso para localizar el vehículo de una fuente del gobierno estadounidense en la zona de Miami e informar a los rusos de su ubicación. No se ha proporcionado la identidad de la fuente del gobierno de Estados Unidos, que podría ser mejor descrita como un informante.

Tampoco estaba clara la razón por la que un científico mexicano con residencia en Singapur podría haber sido elegido para tal misión.

Cabrera fue arrestado y acusado de actuar dentro de Estados Unidos a nombre de un gobierno extranjero, en este caso Rusia, sin notificar al secretario de Justicia estadounidense, y de asociación delictuosa para hacerlo, según el Departamento de Justicia. Se programó su audiencia preliminar para el viernes en un tribunal federal de primera instancia en Miami, y la lectura de cargos para el 3 de marzo en la misma corte.

Cabrera está enlistado como profesor adjunto en la escuela de medicina operada de manera conjunta por la Universidad de Duke y la Universidad Nacional de Singapur.

También fue designado en 2018 como director del Centro de Biotecnología FEMSA del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el norte de México, que señaló que obtuvo doctorados en microbiología molecular en Rusia y cardiología molecular en Alemania.

Matus, el alcalde, describió a Cabrera como un hombre de raíces que hizo bien y fue a Rusia para estudiar sus posgrados.

Dijo que nunca olvidó a su ciudad, que cuenta con 9.500 habitantes, y que ayudó a recabar apoyo entre la comunidad científica para ayudar a reconstruir casas en El Espinal después de que un terremoto de magnitud 8,1 sacudió la entidad el 7 de septiembre de 2017, y de un sismo de 6,1 que se registró dos semanas después. La ciudad tiene una importante comunidad indígena zapoteca.

Cabrera tenía programado asistir a reuniones en México el lunes sobre una serie de centros de investigación que estaba ayudando a establecer en El Espinal como parte del enorme proyecto de desarrollo del gobierno, que busca mejorar los enlaces ferroviarios entre el océano Pacífico y el Golfo de México a través del istmo de Tehuantepec, en el sur de México. El proyecto de 430 millones de dólares es una de las prioridades de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabrera fue uno de los principales promotores del papel de El Espinal en el proyecto, ayudando a reclutar universidades y agencias gubernamentales mexicanas para establecer allí centros de investigación sobre medicina, sismología, logística y otros temas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un funcionario del gobierno ruso reclutó a Cabrera en 2019. Posteriormente, el funcionario ruso le instruyó que alquilara una propiedad específica en el condado de Miami-Dade, en Florida, pero no a su nombre, señaló el Departamento de Justicia.

Cabrera viajó dos veces a Moscú para reunirse con el funcionario, agregó el Departamento de Justicia, y durante la segunda reunión recibió una descripción física del vehículo de la fuente del gobierno de Estados Unidos. El funcionario ruso le dijo a Cabrera que localizara el automóvil de la fuente, obtuviera el número de matrícula del vehículo y anotara la ubicación física del auto con el objetivo de proporcionar esa información en abril o mayo.

El Departamento de Justicia dijo que Cabrera, después de haber viajado de la Ciudad de México a Miami el 13 de febrero, atrajo la atención de un guardia de seguridad en el sitio donde se encontraba la fuente del gobierno de Estados Unidos debido a que su vehículo alquilado ingresó a las instalaciones mientras seguía a otro automóvil. Añadió que una persona que acompañaba a Cabrera fotografió el vehículo de la fuente y su placa.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a Fuentes y su acompañante cuando llegaron al aeropuerto de Miami el domingo por la noche para regresar a la Ciudad de México. Cabrera admitió ante los agentes que un funcionario del gobierno ruso le ordenó que realizara la operación, añadió el Departamento de Justicia.

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.