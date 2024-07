Compañeros de tráiler fallecido en Mission buscan ayudar a su familia con gastos funerarios

By:

Es uno de los compañeros de Anastacio Martínez, un trailero que falleció tras impactar su camión contra una vivienda en la ciudad de Mission.

La policía de Mission informó que Anastacio Martínez Jr. murió por una lesión traumática debido al impacto del accidente y también posible asfixia.

Martínez viajaba hacia el este por la autopista 83 antes de chocar contra un Fiat rojo.

Luego, el camión se desvió de la carretera y finalmente se estrelló contra la casa cerca de la Homa Road.

En ese momento no había nadie dentro de la vivienda.

Compañeros de trabajo buscan ahora ayudar en lo que puedan a la familia del difunto.

"Estamos tratando de ayudar a la familia, nosotros personalmente en ayudar con gastos funerales y aparte de los gastos funerales también hicimos la página de go fund me para que la comunidad pueda donar, quien quiera o quien pueda donar", agrega Roberto Reyna, manejador de Rega Transport Inc.