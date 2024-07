Conductor de camión de 18 ruedas muere tras estrellarse contra una casa en Mission

By:

NOTA DEL EDITOR: El Departamento de Policía de Mission dijo anteriormente que el conductor del camión de 18 ruedas era un hombre de 61 años. Posteriormente emitieron una corrección diciendo que el hombre no identificado tenía 51 años.

El conductor de un camión de 18 ruedas que se estrelló contra una casa el sábado por la mañana murió, según el Departamento de Policía de Mission.

El camión de 18 ruedas también chocó contra otros dos vehículos en la cuadra 2600 de W. Expressway 83 el sábado, poco después de las 9 a. m.

El accidente hospitalizó a otra persona, según Jorge Rodríguez, portavoz de la policía de Mission.

La policía identificó al conductor del camión de 18 ruedas como un hombre de 51 años, quien murió en el lugar, dijo Rodríguez.

Los socorristas pudieron retirar el cuerpo del lugar el sábado por la noche. Rodríguez dijo que se espera que limpiar la escena y retirar el camión de 18 ruedas lleve varias horas.

"Realmente no tenemos tantos accidentes en los que los vehículos impactan casas, así que estaremos fuera por un tiempo", dijo Rodríguez.

Según Rodríguez, el camión de 18 ruedas chocó contra un Fiat rojo en la autopista antes de desviarse de la carretera y estrellarse contra la casa desocupada.

El conductor no identificado del Fiat fue hospitalizado con heridas que no ponen en peligro su vida, dijo Rodríguez.

Noticias RGV obtuvo imágenes del accidente de JR's Tires and Wheels, un negocio ubicado al lado de la casa contra la que se estrelló el camión de 18 ruedas.

"Pensé que iba a golpear nuestro edificio, así que entré en pánico y probablemente salí corriendo por la puerta trasera", dijo Alejandro Ávila, empleado de JR's Tires and Wheels. "No alcanzó el edificio por un par de pies... nadie vive en esa casa y afortunadamente no golpeó nuestro edificio. Todos están bien y a salvo".

La casa vacía acababa de ponerse a la venta. La agente inmobiliaria Diana Ortiz dijo que tenía previsto mostrar la propiedad a un cliente a las 10 a.m. de ese mismo día.

Se ordenó la autopsia al conductor del camión de 18 ruedas.

Noticias RGV tiene un equipo en el lugar, vuelva a consultar para obtener actualizaciones.