Conozca Sus Derechos: Procesos a seguir tras ingresar a EEUU con CPB One

By: Las oficinas legales de Susana Silva

La abogada Susana Silva responde algunas preguntas para los inmigrantes que pudieron ingresar a los Estados Unidos con la aplicación CPB One.

-¿Qué es el proceso del CBP ONE app y para qué se utiliza?

-¿Qué debo hacer después de ingresar a EE.UU. mediante el CBP ONE app? ¿Qué pasa si no presento mi solicitud de asilo tras ingresar con CBP ONE?

-¿Por qué es importante asistir a mis citas con el oficial de inmigración?

-¿Cómo se pueden contactar con tu oficina?

Ubicación de la oficina: 103 S.3 RD ST. Harlingen

Número de contacto: 956 734 5086

Vea el video para la entrevista completa.