Consejos para proteger plantas y árboles del frío extremo

Con estas bajas temperaturas no solo son las casas, los autos o incluso nuestros familiares, sino también las plantas y árboles que necesitan estar protegidos ante estas heladas temperaturas.

El señor Marco García trabaja al aire libre como electricista, por lo cual reconoce que las condiciones del tiempo actuales afectan seriamente lo que se encuentre a la intemperie.

Por tal razón, desde hace tres días cubrió las plantas en su hogar para prevenir que se congelaran.

"Muchas bolsas y protegerlas arriba con cinta y todo, y cuando ya pase el frío las quito, y les pongo tantita agua y otra vez taparlas, porque solas no se van a cuidar, hay que darles aguita y todo'", agrega Marco García, cubre sus plantas para evitar congelamiento.

Si no puede meter sus plantas dentro de su hogar, entonces se recomienda que las tape con alguna tela, y posteriormente se le ponga una bolsa de plástico para que así no se mojen con la lluvia.

Jose Sánchez, propietario de Sanchez Services, donde realiza trabajo de jardinería, dice que para proteger plantas más grandes como árboles, recomienda que se forren desde el tronco con tela y después se le coloque una lona de color claro por encima.

El nos comenta que mientras las raíces de un árbol no se congelen, este reverdecerá y seguirá vivo.

"Entren los rayos, no cubran con lona negra, porque no entran los rayos, y así el árbol no se mueren de asfixia", agrega Josué Sánchez, jardinero.

El señor Sánchez agregó que colocar un mantillo agrícola, también conocido como mulch en inglés, el cual funciona como insulación, brinda más protección para las plantas bajo temperaturas congelantes.