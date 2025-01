Crisis en la frontera y respuesta de México ante las políticas migratorias del presidente Trump

Es que esto es tan solo parte de las repercusiones que las palabras y las órdenes ejecutivas firmadas están causando no solo en la frontera, sino en todo México.

Sobre todo la posibilidad de designar a los careles como organizaciones terroristas extranjeras, así como con la reactivación del programa "Quédate en México". Por la cancelación de CBP ONE.

Solo bastaron unos minutos después de que Donald Trump protesta como presidente para que la aplicación CBP ONE para solicitud de asilo dejará de funcionar, lo que provocó frustración para miles de migrantes que están en la frontera como Denia quien es originaria de Honduras esperando su cita en la frontera.

"De repente me cayó el correo a las once y veintiséis de la mañana y me dice que mi cita fue cancelada, que las citas del CBP One ya no son válidas, me puse a leer y pues me cancelaron mi cita", agrega Denia Méndez, migrante originaria de Honduras.

Además, el presidente Trump firmó las órdenes ejecutivas que adelantó en su discurso, una de las que dijo que firmaría también, es el decreto para reinstalar el programa quédate en México, lo que significa que todos los migrantes aunque no sean mexicanos serán enviados a este país, por lo que el gobierno de México rechazó esta es medida que señaló como unilateral.

"Si lo pueden hacer, están en su derecho. Nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho, no lo compartimos, tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste", agrega Juan Ramón de la Fuente, canciller de México.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicito al presidente Trump a través de su cuenta X, pero antes dijo que su gobierno defenderá a los mexicanos en ese país y dejó en claro que México no tiene que agachar la cabeza ante nadie, ya que es un país grandioso.

"Siempre él dialogó ayuda, pero de todas maneras que se oiga bien que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre e independiente y soberano y siempre vamos a defender al pueblo de México a la nación y a nuestra patria", agrega Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Por otro lado, un grupo de activistas protestaron frente a la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de México por lo que llamaron políticas antimigratorias y proteccionistas, abusivas e inhumanas del presidente Trump, otra protesta también se dio en la frontera.

Hace unas horas el presidente Trump comentó que probablemente el primero de febrero sea la fecha en la que comenzarán a implementar el cobro del 25 por ciento en aranceles para México y Canadá, por lo que habrá que ver la reacción del gobierno de México en las próximas horas.