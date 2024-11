Detección temprana de síntomas y efectos de epilepsias

Casi 3 millones de estadounidenses tienen epilepsia, según los centros para el control y prevención de enfermedades.

Pero no muchas personas tienen conocimiento sobre esta enfermedad del cerebro y las convulsiones que puede causar.

En honor al mes de la concientización de la epilepsia, les presentamos lo que se debe saber de este trastorno del espectro autista y lo que se puede hacer cuando alguien tiene una convulsión.

Es una de las enfermedades neurológicas más comunes. La epilepsia es un trastorno cerebral crónico que produce descargas eléctricas anormales en el cerebro, lo que provoca convulsiones involuntarias recurrentes.

El doctor Dileep Nait de la Clínica Cleveland dice que la severidad de la epilepsia varía de persona en persona, pero puede afectar a cualquiera en cualquier momento de su vida.

"Para las personas que realmente no están conscientes de esta enfermedad, puede ser algo que produzca temor", agrega Dr. Dileep Nair, Neurofisiólogo, Clínica Cleveland.

Es por esto que Nair dice que es importante saber qué hacer cuando alguien tiene una convulsión por epilepsia. aquí algunas cosas para recordar: primero, asegúrese de mantener al paciente a salvo, cuide que no se vaya a golpear con alguna cosa, no lo sujete, no ponga nada en su boca y colóquelo de costado.

"De esta forma, si vomitan o les sale saliva, saldrá del cuerpo y no irá hacia sus pulmones", agrega Dr. Dileep Nair.

Quédese con ellos. Tome el tiempo que dura la convulsión, si dura más de cinco minutos o si están lastimados, tienen dificultad para respirar o tienen varias convulsiones seguidas, Nair dice que llame a los servicios de emergencia, al 911.

"Muchas personas que tienen epilepsia toman medicamentos que son recetados para estos casos, y si usted es alguien que cuida de un enfermo, o un familiar, y tiene estos medicamentos, puede usarlos como lo haya indicado el médico", agrega Dr. Dileep Nair.

El doctor nair dice que existen decenas de medicamentos para las convulsiones y que nuevas terapias están en estudio, incluyendo una terapia de transferencia de genes, que puede ayudar a pacientes con epilepsia. Además, existe una cirugía para aquellos pacientes que no pueden tomar las medicinas.