Detectar las señales de advertencias de la diabetes a tiempo podría salvar su vida

Unos 38 millones de estadounidenses padecen de diabetes, de esos 38 millones, casi nueve millones ni siquiera saben que la padecen.

Es fácil no ser diagnosticado si no se tienen síntomas o no se sabe qué buscar.

La diabetes, también reconocida como el asesino silencioso, puede pasar desapercibida durante años si no se conocen las señales de alarma.

La detección precoz es clave para prevenir complicaciones graves como cardiopatías, insuficiencia renal y problemas de visión.

"A menos que vayas a revisiones periódicas y te hagas análisis de sangre, probablemente te sientas bien, y por eso la pre diabetes, e incluso la diabetes tipo 2, puede ser una "enfermedad silenciosa", agrega Alison Massey, MS, RD, CDCES, Dietista titulada, Propietaria de Flourish Nutrition Therapy & Wellness.

Algunas señales de advertencia cruciales a las que hay que prestar atención son: aumento de la sed y micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, fatiga, visión borrosa, heridas de curación lenta y entumecimiento u hormigueo en las extremidades. Para prevenir estas afecciones.

"El ejercicio, siempre lo digo, es una medicina gratuita para el cuerpo. Reduce los niveles de azúcar en la sangre, y la actividad diaria de al menos 30 minutos, sin duda lo recomiendo", agrega Alison Massey, MS, RD, CDCES.

También recomienda comer más sano -lo que incluye incorporar más alimentos integrales, frutas y verduras, así como reducir el consumo de azúcar y alcohol-, dormir al menos siete horas por noche, perder peso y dejar de fumar.

Si usted o alguien que conoce experimenta estos síntomas, no espere.

Consulte inmediatamente a un experto médico.

Para más información sobre la diabetes y su control, visite diabetes.org.