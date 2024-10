Doctora narra su historia de superación de lucha contra el cáncer

Beverly A. Zavaleta, médico profesional, visita Noticias RGV para contarnos sobre su historia de lucha contra el cáncer.

Beverly es médico de familia titulada, superviviente de cáncer y defensora de la educación del paciente desde hace mucho tiempo.

Tras licenciarse en medicina por la Facultad de Medicina de Harvard, Beverly completó su residencia en medicina de familia en el Hospital Christus Santa Rosa de San Antonio (Texas).

En 2015 le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo y se sometió a un agotador régimen de quimioterapia. Esa experiencia, junto con su experiencia como médico, la llevó a publicar Braving Chemo: What to Expect, How to Prepare and How to Get Through It en 2019 para proporcionar a pacientes y cuidadores una guía clara y reconfortante para navegar por la quimioterapia.

La Dra. Zavaleta ejerce como médico hospitalista y vive con su familia en el sur de Texas. Cuando no está desordenando su jardín, está leyendo o haciendo pilates. También trabaja como voluntaria con Los Quijotes de San Antonio, haciendo un viaje de misión médica anual a Oaxaca, México.

Para obtener material adicional y más consejos de apoyo a la quimioterapia, regístrese a continuación o sígala en Facebook e Instagram en @BZavaletaMD.

Para contactar a la Dra. Zavaleta, llene el formulario. Haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.