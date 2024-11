Edinburg rinde homenaje a su comunidad con un mural cultural y artístico

En el centro de Edinburg, un nuevo mural artístico está cobrando vida en el edificio Gateway, al lado de la corte.

El mural rendirá homenaje al legado musical de Edinburg, a los festivales de la ciudad y también será un tributo al estatus de Edinburg como ciudad corazón púrpura.

"Esto es parte de un proyecto y una iniciativa llamada 'One Nation Arts for Everyone Initiative'. Fuimos una de las dieciocho ciudades seleccionadas en todo el país para participar", comentó Letty Leija, directora de Bibliotecas y Artes Culturales de Edinburg.

Los residentes también pudieron hacer sus propias contribuciones al mural. Este financiamiento le permitirá a la ciudad revelar más murales el próximo año.