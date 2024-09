Efectos de inundaciones en zonas residenciales tras la evolución de tormenta tropical Francine

En Brownsville, varias familias se encuentran sufriendo los estragos de la tormenta tropical Francine, ya que su zona residencial se encuentra inundada debido a la gran cantidad de lluvia los últimos dos días y ahora temen por la seguridad de sus hijos y mascotas.

La zona residencial de Lucia Martínez, y sus familiares, terminaron inundadas tras el paso de la tormenta tropical Francine. Y es que en esta zona, se encuentran las viviendas de 4 familias con menores de edad.

Lucia asegura que no es la primera vez que pasan por esta situación.

“Ya hace cuatro años se nos murieron unos caballos, y tenemos miedo porque tenemos niños que son curiosos y se quieren meter al agua y tenemos miedo que se nos ahogue un niño”, agrega Lucia Martínez, sufre por inundaciones.

Guillermo Sánchez es vecino de la familia Martínez, y pide al gobierno del condado Cameron, que solucionen este problema.

“Que vengan a hacer la limpieza en la resaca, los vecinos echaron basura, y por eso se tapó, a ver si pueden venir a sacar la basura”, agrega Guillermo Sánchez, sufre por inundaciones.

De acuerdo a la familia Martínez, la inundación es tan severa en su zona residencial, que la única manera de transportarse es en camioneta, cuatro por cuatro o en sus caballos.

"Piden ayuda a las autoridades, que hagan su trabajo, no le pedimos mucho, que pongan los ductos para que no pasé eso, el año pasado y ahora, mire, tenemos que sacar los carros para que no se dañen, porque cuando supimos el agua estaba hasta arriba", agrega Sánchez.

Noticias RGV se comunicó con la oficina del precinto uno; sin embargo, no tuvimos respuesta.