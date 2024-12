El refugio de animales de Brownsville anuncia planes para ayudar con el control de animales

By:

in Noticias RGV

Perros y gatos callejeros siguen llegando al Centro de Cuidado y Regulación de Animales de Brownsville y la mayoría no están esterilizados o castrados.

Un problema que a pesar del los años, sigue presente y no parece mejorar.

Por ello, están tomando cartas en el asunto por medio de un programa, para que a partir del próximo año. Esto cambié para beneficio no solo de las mascotas sino también de la comunidad.

Silvester Montalvo está de visita en el Valle y dice que ha visto de primera mano lo que sucede cuando las personas no esterilizan ni castran a sus mascotas.

"Lo miras a los ojos y dices, lo siento, pero no podemos, él no puede cuidarlos y no estamos cerca para ayudarlo, así que es una situación triste. Ojalá los esterilizaran y castraran más a menudo," comento Montalvo.

Eso es lo que vivieron hace tres meses cuando su suegro encontró a varios cachorros en su patio trasero.

"Apareció de la nada y tuvo estos cachorros y no sabía qué hacer con ellos porque había tantos," dijo Montalvo.

Su familia no podía cuidar de los perritos, así que dejaron a los cuatro en el Centro de Cuidado y Regulación de Animales de Brownsville, conocido en inglés como BARCC.

Esto es un patrón común que se observa en el refugio. Un flujo constante de perros y gatos, tanto adultos como bebés, abandonados y en muchas ocasiones es por la falta de esterilización y castración en la comunidad.

Cada semana, ingresan de 50 a 100 animales menos del dos por ciento de ellos están esterilizados o castrados.

"Nada ha cambiado, estamos exactamente en la misma situación en la que estábamos hace veinte años," explico BARCC Director Adjunto de Salud Dr. Antonio Caldwell.

Caldwell dice las cirugías pueden costar hasta $700, por lo que su tarifa de adopción es de $49 y la cirugía está incluida para el animal.

Para esterilizarlos, la ciudad cobra hasta $100 por animal. Este año, esperan cerrar con mil 50 cirugías.

Son 50 menos en comparación con el año pasado, lo que suma más de $100 mil en costos de esterilización y castración para los contribuyentes.

Para reducir ese costo y disminuir la población de animales callejeros, BARCC planea lanzar una clínica de esterilización y castración de bajo costo en 2025.

Aunque aún no es oficial, se espera que los servicios cuesten entre $100 y $150 para el público