Escuelas del sur de EEUU suspenden clases ante la llegada de nueva oleada de tormentas invernales

By: JAMIE STENGLE y SEAN MURPHY

Un auto y un patinete se abren paso por una calle en medio de la nieve, el jueves 9 de enero de 2025, en Dallas. (AP Foto/LM Otero)

DALLAS (AP) — La nieve y el frío amenazaban el jueves con paralizar varias partes del sur de Estados Unidos, desde Texas hasta Alabama, lo que llevó a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar o retrasar vuelos y advertir a los residentes de algunas de las áreas más afectadas que no transitaran por las carreteras mientras una tormenta invernal se desplazaba hacia el este.

Paul Kirkwood, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que la tormenta que atraviesa el área de Dallas creará una "franja de nieve" al desplazarse por varias partes de Arkansas, Luisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Charles Daniel, un camionero que el jueves transportaba un remolque de más de 14 metros (48 pies) de largo en el centro-sur de Oklahoma, dijo que las carreteras estaban fangosas y resbaladizas.

"No he visto ningún accidente, pero vi a un par de personas atascadas en la carretera y derrapando", dijo. "La gente no debería estar conduciendo".

La tormenta comenzó a arrojar una mezcla de aguanieve y espesa nieve la mañana del jueves en el norte de Texas y Oklahoma, donde se cancelaron las clases para más de un millón de estudiantes. Los cierres también mantuvieron a los estudiantes en casa en Kansas City y Arkansas, mientras que, en Virginia, crecía la frustración en la capital del estado debido a un aviso para hervir el agua antes de consumirla, causado por una ronda anterior de tormentas invernales.

Cientos de vuelos ya habían sido cancelados el jueves por la mañana en Dallas, según la plataforma de seguimiento FlightAware. Se reportaron más de 3.100 retrasos y 2.100 cancelaciones a escala nacional.

La ola de frío coincidió con una serie de incendios forestales inusuales en enero que arrasaron la zona de Los Ángeles, obligando a los residentes a huir de sus hogares en llamas cruzando el fuego en medio de potentes vientos y enormes nubes de humo.

Nieve y aguanieve azotan Texas y Oklahoma

Varios equipos de carreteras comenzaron a tratar el pavimento en Arkansas, Oklahoma y Texas, donde se espera la caída de hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de nieve en algunas partes de esos estados. La precipitación del jueves se compuso principalmente de nieve húmeda en el área metropolitana de Dallas, con una nevada más intensa en el norte, hacia Oklahoma, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador Greg Abbott dijo que el estado desplegó equipos de emergencia con anticipación e instó a los residentes a evitar conducir con mal tiempo en la medida de lo posible. En Arkansas, la gobernadora Sarah Sanders movilizó a 140 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a la policía estatal a transportar a cualquier automovilista varado.

Las carreteras podrían volverse resbaladizas el viernes, cuando se espera que 75.000 aficionados se dirijan al Estadio AT&T en Arlington para la semifinal del campeonato de fútbol universitario entre Texas y Ohio State en el Cotton Bowl. La portavoz de Arlington, Susan Shrock, dijo que los operarios estarán listos para abordar cualquier condición peligrosa en las carreteras.

Problemas en el sur

Se espera que el sistema avance hacia el noreste el viernes, con fuertes nevadas y lluvia helada hasta las costas de Virginia y Carolina del Norte. Podrían caer hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en varias partes de Georgia, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental hasta el sábado, informó el servicio meteorológico.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en todo el estado el jueves mientras la mitad norte del estado se preparaba para recibir nieve y hielo a partir del viernes por la mañana. Los pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional advierten que es probable que la nieve y el hielo se acumulen en el área metropolitana de Atlanta, haciendo que las carreteras sean peligrosas y posiblemente amenazando con cortes de energía.

El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, dijo que esperaba que las escuelas de todo el estado cerraran el viernes, aunque la decisión se tomará a nivel local. Se pronostican hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve el viernes en Memphis, y las autoridades dijeron que habrá dos refugios temporales abiertos las 24 horas para dar abrigo a las personas que necesitan escapar del frío. La ciudad proporciona transporte a dichos refugios.

El vórtice polar de aire sumamente frío suele girar alrededor del Polo Norte, pero a veces se aventura hacia el sur a Estados Unidos, Europa y Asia. Algunos expertos dicen que estos fenómenos ocurren cada vez con más frecuencia, paradójicamente, debido al calentamiento global.

Se emite orden de hervir el agua en la capital de Virginia

Richmond permanecerá bajo el aviso de hervir el agua antes de consumirla al menos hasta el viernes, mientras las autoridades trabajan para restaurar el sistema de reservas de agua, que falló después de que una tormenta causara un corte de energía, indicó el alcalde, Danny Avula.

La ciudad, de más de 200.000 habitantes, distribuía agua embotellada en 11 puntos y la entregaba a residentes mayores y a quienes no podían llegar a esos lugares, dijeron las autoridades.

"Tenemos familias en la ciudad que no tienen agua", dijo el miércoles el gobernador, Glenn Youngkin. "Tenemos madres con niños pequeños que preguntan: '¿Qué hago con la fórmula para bebés?'"

