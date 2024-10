Estudiantes de la escuela Primaria Hidalgo lidian con calor extremo por falta de aire acondicionado

La Primaria Hidalgo ha estado sin aire acondicionado, según padres de estudiantes de la escuela por más de dos semanas, dejando a los estudiantes lidiando con el calor extremo en sus aulas.

Una madre está preocupada por los efectos que esto tiene en sus hijos.

"Desde la semana pasada empezó con dolores de cabeza, llega y me dice, me voy a acostar un ratito, mami, para que se me quite el dolor de cabeza", agrega una madre de familia de la escuela primaria Hidalgo.

Noticias RGV se comunicó con el superintendente adjunto del Distrito Escolar de Hidalgo, Albert Guerra, quien nos aseguró que la situación "está siendo atendida".

Destaca de se trata de una sola unidad de aire acondicionado que se descompuso y debe ser reparada.