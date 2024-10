Estudiantes del distrito escolar de Roma ganan becas de para carreras universitarias de música

By:

in Noticias RGV

Tres estudiantes de Roma Middle School han ganado un premio para participar en una competencia sinfónica regional.

El reconocimiento les permitirá además optar por un plan de becas para carreras universitarias musicales.

Entre las actividades extraescolares del distrito escolar de Roma se encuentra su orquesta, la cual imparte clases de diferentes instrumentos como violín, violonchelo y flauta, entre otros. Este año, el distrito escolar tiene a tres de sus estudiantes clasificados para participar en un evento sinfónico organizado por el "Texas Music Educators Association", donde podrán interactuar con la orquesta sinfónica del Valle.

"Esta es probablemente una de las únicas oportunidades que tenemos para tocar con una orquesta completa. Así que llegamos a tocar con cuerdas, trompetas, fagot, clarinete, percusión. Es como, una experiencia rara para la mayoría de los estudiantes de secundaria", agrega Emma Escobar, estudiante de grado 12.

La orquesta sinfónica en años anteriores ha ganado reconocimientos en diferentes ciudades por su desempeño musical en competiciones estatales, permitiéndole a sus alumnos dar a conocer su talento.

Los ganadores de este reconocimiento tendrán la oportunidad de presentarse en otros eventos sinfónicos estatales patrocinados por el Texas Music Educators Association y así optar por becas de estudios musicales.

Bárbara Gutiérrez fue una de las elegidas para participar en esta actividad sinfónica y comenta que ganarse una de estas becas sería de gran beneficio para ella, ya que quiere hacer una carrera relacionada con la música.

"Me beneficia en crear una disciplina para mí misma, en ser consistente con cosas, y si quisiera ser maestra de música", agrega Bárbara Gutiérrez, estudiante de grado 12.

"Es un gran placer tocar música para el distrito escolar porque podemos traer la música a todas las personas en nuestra comunidad y enseñarles en qué estamos trabajando", agrega Ryan Vásquez, estudiante de grado 10.

Francisco Hernández tiene más de seis años dirigiendo de la orquesta sinfónica y dice que es un honor que tres de sus estudiantes se destaquen en esta competición y sigan desarrollándose en las artes sinfónicas.

"Para mí es algo que me da mucho orgullo porque como estando en un pueblo como Roma la música sinfónica clásica no es tan grande, pero con estos chicos aquí, con estas clases que ofrecemos me da mucho orgullo porque podemos compartir algo diferente con la gente de roma", agrega Francisco Hernández, director de la orquesta sinfónica de Roma ISD.

En noviembre estos estudiantes participarán en una competencia sinfónica donde tendrán la posibilidad de aplicar a becas y programas para seguirse desarrollando en la música de manera más profesional.