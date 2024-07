Familiar de la víctima de Rubén Gutiérrez reacciona ante la próxima ejecución

By: Stefany Rosales

in Noticias RGV

Un hombre del condado Cameron está programado para ser ejecutado este martes por la tarde. Se trata de Rubén Gutiérrez, quien fue condenado por la muerte de una mujer de Brownsville a finales de los 90.

Hace más de 20 años que Escolastica Harrison fue asesinada en su casa de Brownsville

"Siento algo de ansiedad, ha pasado mucho tiempo. Más de 2 décadas. Ea una gran mujer. Nada más que simpática. Nada más que simpática", dijo Alex Hernández, sobrino de Escolastica.

Hernández estaba cerca de Escolástica y comenta que era una gran trabajadora y que se jubiló como maestra de la escuela Brownsville ISD. "Sé que tenía 85 años, pero tenía mucha vida para dar", expresó.

Hernández estará este martes en Huntsville para la ejecución de Rubén Gutiérrez de 47 años.

Ante ello, una organización conocida como 'Death Penalty Action' está en contra de la ejecución de Gutiérrez.

Por ello, han enviado hoy más de 14.000 peticiones firmadas al gobernador Abbot para detener la ejecución.

"No necesitamos ejecuciones para que las personas que han hecho cosas horribles rindan cuentas ante aquellos y se salven de ellas. Sabemos que no necesitamos ejecuciones porque no las hacemos en la inmensa mayoría de los casos", dijo Abraham Bonowitz, director ejecutivo de 'Death Penalty Action'.