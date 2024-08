FDA aprueba nuevo tratamiento contra la hipertensión sin efectos secundarios

Puede dejarlo literalmente sin aliento y tan agotado que te cueste levantarte o incluso caminar.

Se trata de una afección del corazón llamada cardiomiopatía hipertrófica.

Una afección debilitante que sorprendió a una mujer a sus 83 años.

"Camino mucho. Voy de compras. Voy a tiendas de segunda mano", agrega Elberta Jenkins, 83 años

Nada detiene a Elberta Jenkins.

"Sigo moviéndome. Tienes que seguir moviéndote", agrega Elberta Jenkins.

Pero una mala válvula del corazón casi sacó lo mejor de ella.

"Necesitaba que me pusieran una microválvula nueva y me dijeron que intentaron ponérmela y me dijeron que no la tenía abierta, que mis arterias estaban cerradas. No pudieron ponérmela y no había nada más que pudieran hacer por mí", agrega Elberta Jenkins.

La cirugía era demasiado arriesgada, y cuando intentaron sustituir la válvula utilizando un catéter a través de la ingles, el músculo cardíaco engrosado no se lo permitió.

"Eso nos dejó con la necesidad de llegar a una nueva solución", agrega Dr. Adam Greenbaum, Cardiólogo intervencionista Universidad de Emory.

Fue entonces cuando un equipo de la universidad de Emory ideó el procedimiento sesame.

"No necesitamos abrir su pecho y no necesitamos ponerlo en una máquina corazón-pulmón, es decir, detener el corazón. Esto se puede hacer con el corazón latiendo todo el tiempo", agrega Adam Greenbaum, MD.

El doctor Greenbaum utilizó un catéter con un alambre en el extremo que utiliza energía de radiofrecuencia para cortar el músculo cardíaco.

"Como tomamos un alambre justo donde el músculo es muy grueso, electrificamos el alambre, y hacemos una rebanada longitudinal. Y el músculo porque está vivo, se extenderá abierto, por lo tanto, la creación de la habitación que usted necesita", agrega Adam Greenbaum, MD.

Elberta consiguió su nueva válvula y ¡No ha perdido un paso desde entonces!

"Me siento muy bien y salgo a caminar todos los días y me siento muy bien", agrega Elberta Jenkins.

Desde el primer procedimiento de sésame hace tres años, los médicos de Emory dicen que pacientes de todo el país han venido a Emory para hacérselo. En el último estudio, 82 pacientes se sometieron al procedimiento, y tuvo éxito en 80 de ellos.