Fundación del Valle ofrece donativos a la comunidad

Un residente de Mission, fundador de una organización sin fines de lucro, ha tomado como misión personal asegurarse de ayudar a personas a través de todo el Valle, durante esta época navideña, siendo un buen vecino.

Tacho y su familia, quienes desde hace más de dos años, se han dedicado a compartir de lo que tienen con toda la comunidad del Valle y especialmente en esta época, a compartir la magia de la Navidad.

Decenas de familias del Valle, gracias a la organización Neighbors In Need, han podido recibir diferentes tipos de ayuda.

"Yo tengo una tienda de Bin Store y tengo mucho inventario, que tengo no más sentado en la bodega y dije por qué no, regalárselo a la comunidad, porque no, darle a los niños hoy, en Navidad", comentó Tacho Rosa, fundador de Neighbors In Need.

Tacho se encuentra planificando desde ahora una gran hazaña para el próximo año, con la cual planea poder seguir ayudando a varias familias del Valle.

''Tengo un troque que voy a forrar, para hacer un Santa Claus Truck, y vamos a tener un lugar donde vamos a estar envolviendo y recibiendo regalos desde junio, nos vamos a parar a repartir regalos en todas las ciudades, desde Roma a Brownsville, la gente que quiera participar, nuestros sponsors, ahí es donde vamos a parar'', agregó Tacho Rosa.

Si usted desea colaborar con esta iniciativa o hacer cualquier donativo, se puede comunicar a través de la página ''Neighbors In Need'' en Facebook.