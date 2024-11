Hombre acusado de robos en Brownsville enfrenta nueva detención y fianza

By:

in Noticias RGV

Un hombre pasó de ser una persona de interés a un arrestado con cargos, después de que la policía de Brownsville lo haya arrestado innumerables veces.

Este case se remonta a marzo del 2022. Utilizaba camisas manga largas para que no se le vean los tatuajes y usaba mascarilla. Aquí se le ve sigiloso para no ser detectado por el cajero de la gasolinera, pasan unos segundos y se lleva sin pagar dos six pack de cervezas.

Se trata de Jesse Ocampo, quien un año después fue arrestado por llevarse 12 paquetes de cigarrillos. Finalmente, la policía determino que había participado en cinco robos y se le acusaba del robo de 87 paquetes de cigarros. En aquella oportunidad se le impuso una fianza de $25.000 dólares.

El último jueves fue recluido nuevamente acusado de robo y el juez del condado Cameron le aplico una fianza de $10.000 dólares.