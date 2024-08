Implementan nuevo plan de obras en antiguo estanque de McAllen

Noticias RGV ha obtenido más detalles sobre esta proyección de obras en el antiguo embalse conocido como Boeye.

Para ello, Noticias RGV se comunicó con funcionarios de la ciudad a fin de conocer cuáles son sus planes en ese terreno.

"Primero, no vamos a hacer eso. Simplemente, no lo haremos, y segundo, no se nos permite hacerlo porque es un proyecto de desarrollo económico. El estado de Texas no permite que una ciudad condene una propiedad para un proyecto de desarrollo económico", agrega Roy Rodríguez, administrador de la ciudad de McAllen.

Esta semana los comisionados de la ciudad aprobaron una resolución que les permitiría recuperar el dinero que la ciudad gaste en el proyecto.

Esto a través de una emisión de bonos, pero hubo un comisionado que votó en contra del proyecto.