Intento de robo en un templo de Álamo alerta a los vecinos por la inseguridad

En Álamo, un templo cristiano solicita la ayuda de los residentes de la comunidad tras un intento de robo por parte de un sujeto, que es sospechoso de los mismos delitos en la comunidad.

La iglesia cristiana "Templo Hechos" ubicada en Álamo, tuvo un intento de robo la semana pasada que fue captado por las cámaras de seguridad de la iglesia.

Los vecinos del lugar dicen que la zona norte de Álamo es un lugar tranquilo donde casi no se ven casos de robo.

"Ya tengo aquí como 10 años y no he oído ni mirado nada, al respecto, así que hayan robado no", comentó Antonio Ibarra, vecino de Álamo.

En los videos se ve como un sujeto en plena luz del día entra al terreno del templo cristiano e intenta forzar una de sus puertas.

Isac Ynguanzo es el pastor del templo y nos cuenta que no es primera vez que el presunto delincuente captado en las cámaras es visto intentando robar en la zona. Mediante videos suministrados por el mismo pastor se ve al mismo sujeto intentando robar un vehículo de la zona donde se robó algunas herramientas

"Ahí se ve en el video como él intenta solamente abrir y como vio que no estaba abierto, pues regresó a la misma, pero nuevamente vuelve a regresar y ya es cuando nuevamente él sale hacia la calle, no vemos si llego en algún vehículo o algo. Pienso yo que brincó la cerca", informó Isac Ynguanzo.

El pastor comenta que la denuncia fue puesta en el Departamento de Policía de Álamo, ya que teme que el sujeto vuelva a su propiedad. Además, solicita que haya más patrullaje en la zona para evitar futuros robos.

Noticias RGV se puso en contacto con la policía de Álamo para obtener alguna reacción acerca de este caso, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, los vecinos esperan que la seguridad y el patrullaje de parte de los oficiales aumente para seguir viviendo en un lugar más seguro.