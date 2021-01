Jefes de MS-13 encarcelados sospechosos de ola de violencia

in Hechos Valle

El secretario de Justicia de Estados Unidos William Barr participa en una reunión en la Casa Blanca sobre la pandilla callejera MS-13 con el presidente Donald Trump el miércoles, 15 de julio del 2020. Las autoridades federales estadounidenses anunciaron cargos de terrorismo contra el líder de MS-13, en la continuación de una batida nacional contra la pandilla que el presidente Donald Trump ha descrito como “vil y malvada”. (AP Foto/Patrick Semansky)

NUEVA YORK (AP) - Los fiscales estadounidenses anunciaron el jueves cargos de terrorismo contra los principales líderes de la MS-13 encarcelados en El Salvador, acusándolos de ordenar asesinatos y otros delitos cometidos por la notoria pandilla callejera desde detrás de las rejas.

Las directivas de los 14 acusados, miembros de una comisión ilícita conocida como "Ranfla Nacional", han resultado en una ola de violencia en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares, dijeron los fiscales.

Los cargos presentados en Nueva York comprenden "la acusación más amplia y de mayor alcance contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos", dijo el fiscal general interino Jeffrey Rosen en un comunicado en Washington.

La acusación formal acusó a los acusados ??de organizar esquemas de tráfico de drogas y extorsión utilizando a miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para recaudar fondos para apoyar actividades terroristas en El Salvador.

Las autoridades estadounidenses dijeron que estaban explorando formas de llevar a los acusados ??a Nueva York para enfrentar el enjuiciamiento. No quedó claro de inmediato si alguno de los hombres tenía abogados que pudieran comentar en su nombre.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso).