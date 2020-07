Juez del Condado Hidalgo planea emitir una orden de ‘quedarse en casa’ el lunes

El juez del Condado Hidalgo Richard F. Cortez planea emitir una orden de "quedarse en casa" el lunes.



<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_2">Cortez previó el plan el domingo durante una discusión en Facebook Live organizada por el Condado Hidalgo.



<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_3">"Creo que si cerramos por dos semanas para que la gente no esencial se quede en casa - seguimos tomando estas precauciones en su lugar - vamos a frenar la propagación de esta cosa y, en última instancia, tomar el control de ella", dijo Cortez.



<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_4">Sin embargo, algunas partes de la orden de quedarse en casa pueden no ser ejecutables.



<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_5">Órdenes del Gobernador de Texas <span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_6">Greg Abbott reemplazan órdenes de líderes locales, incluyendo jueces del condado. <span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_7">Abbott ha rechazado constantemente los llamados a una nueva orden estatal de quedarse en casa.



<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_8">Cortez dijo que espera que los residentes del Condado Hidalgo voluntariamente cumplan con la orden.