Keep Mission Beautiful busca ayuda para remodelación de hogares de personas mayores y con discapacidad

By:

in Noticias RGV

La organizacion Keep Mission Beautiful está buscando voluntarios para el programa que provee ayuda a personas de la tercera edad, de bajos recursos o con alguna discapacidad que requieran de ciertas remodelaciones en el exterior de sus hogares.

Así lucia la casa de Dona Petra Méndez, la primera beneficiaria de este programa. Su hogar. Necesitaba reparación en la madera y un retoque en la pintura. Así como una renovación total en la rampa para discapacitados. Luego de la ayuda de más de 40 voluntarios, este fue el resultado.

"Estoy contenta con eso, porque me pintaron el hogar, porque yo no iba a poder y ellos hicieron eso y me da bastante gusto'', agrega Petra Méndez, primera beneficiada del proyecto.

Para seguir lograr resultados como los de Méndez se necesitan voluntarios para trabajar en la segunda vivienda y el día 15 de junio será cuando se comenzará con los preparativos y el 29 de junio se realizarán los trabajos de pintura y embellecimiento en los jardines.

"En unas cuantas horas podemos ver un cambio total en estas casas para estas personas y eso es lo más bello, ver la sonrisa de ellos, ver el agradecimiento de ellos, pero ver también cómo hay personas dispuestas a poner de su tiempo para ayudar a otros", agrega Huberto García, oficial de información pública en Mission

La organización constantemente busca oportunidades de mejorar la apariencia de la ciudad y comodidad de los ciudadanos. Además, buscan ser ese puente entre las personas que necesitan ayuda y quienes buscan ayudar a la comunidad.

"Hemos tenido, grandes experiencias, en este tipo de proyectos y queremos compartirlo con el público para que ellos pongan un granito, se aren apara todas estas familias en necesidad'', agrega Huberto García, oficial de información pública en Mission

Los interesados en participar en el voluntariado pueden comunicarse al 956 583 2564 o aplicar a través del código QR que aparece en pantalla, donde completará un formulario que le indicará la hora y día asignado.

La organización también anticipó que están aceptando nuevas solicitudes de personas interesadas en aplicar a este beneficio. Si usted es una de ellas, puede aplicar a través de la página web missiontexas.es en el apartado de CDBG, y llenar ahí la aplicación para saber si es elegible.