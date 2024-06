McAllen mantiene restricciones de agua a pesar de la tormenta tropical Alberto

in Noticias RGV

A pesar de la tormenta tropical Alberto, que algunas ciudades del Valle han decidido mantener restricciones del agua.

McAllen es una de ellas, y recuerdan que el nivel 2 sobre restricciones obligatorias del agua sigue vigente.

Y que se activa cuando suministro de agua de las presas amistad y falcón alcanzan menos del 25 por ciento de su capacidad y es que entre ambas presas, el nivel de agua a día de hoy es del 17 coma 6 por ciento.

Dependiendo las seis zonas en la que se divide la ciudad, la etapa 2 restringe el riego por aspersión a solo dos días a la semana y se establecen horarios entre 12:00 AM de medianoche a las 10:00 AM y de las 6:00 PM y las 00:00 AM de medianoche.