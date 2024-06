Mejoras de drenaje en Palm Valley para prevenir inundaciones futuras

in Noticias RGV

Cerca de Harlingen se están realizando mejoras de drenaje para evitar futura inundación.

El trabajo ya está en marcha, y se están ampliando dos zanjas de drenaje en Palm Valley.

El distrito de drenaje número cinco del condado Cameron señalo que el trabajo se está pagando con una subvención estatal de casi 2 millones de dólares.

"Lo que estamos haciendo aquí es muy importante, no solo para Palm Valley, para los lugares que están alrededor de Palm Valley. Aquí estaba hundido en agua, porque aquí no había lugar donde pudiese moverse el agua de aquí, salirse de aquí”, agrega Rolando vela, gerente del distrito del drenaje del condado Cameron no. 5.

La expansión de las zanjas de drenaje, no solo beneficiará a Palm Valley, por lo que son buenas noticias para algunos residentes que aún se intentan recuperar de las últimas inundaciones.