Mission CISD realiza evento de donación de útiles escolares

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, los padres ya se comienzan a preparar para el semestre. Pero también algunos distritos escolares, como el de Mission, están apoyándoles con la entrega de útiles escolares, aliviando así la carga económica que supone.

Estudiantes voluntarios se reunieron para organizar y empacar más de 1,500 útiles escolares que se repartirán en el evento de regreso a clases que celebrará en la ciudad de Mission el próximo martes.

"Porque muchas veces, pues es difícil conseguir útiles y todo eso, y me gusta ver como los niños, no se preocupan o sus papás no se preocupan por tener útiles y se van felices al decir, tengo una libreta, tengo una mochila", agrega María Fernanda, estudiante voluntaria.

Este evento busca aliviar la carga económica que representa la compra de útiles escolares y asegurar que todos los niños tengan los necesarios para empezar preparados y motivados, para participar del evento, los estudiantes deben estar registrados en el distrito escolar independiente consolidado de Mission.

"Pero si no están registrados, y gustan registrarse, se pueden registrar esa noche y pueden recibir sus artículos escolares", agrega Irene Garza, secretaria del departamento de relaciones públicas de Mission CSID.

Crayolas, lápices, lapiceros y libretas son algunos de los artículos que se les estarán entregando a los niños.

Aparte, también se estarán realizando pruebas gratuitas de la vista, audición y cortes de cabellos.

¿Pero los estudiantes, ya están preparados para el regreso a clases?

"Ya es mi último día de high school, entonces ya casi se me va a acabar todo, pero echándole ganas", agrega María Fernanda, estudiante voluntaria.

Y para los estudiantes que no sean de Mission, también pueden pasar por el evento para conocer cómo podrían cualificar para obtener los artículos.

El evento que se realizará el próximo martes 30 de julio de 6 de la tarde a 8 de la noche en el centro de eventos en Mission, donde repartirá artículos hasta agotar existencias.