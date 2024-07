Municipios del Valle Preparan Sacos de Arena Ante el Huracán Beryl

By:

Ante la vigilancia del huracán Beryl por el Valle de Río Grande, los municipios han comenzado anunciar la disponibilidad de sacos de arena para que los residentes se preparen con tiempo.

"Pueden llevar 6 no más, por favor, lleve 6 y piense en la otra gente que va a ir o la otra gente que necesita la arena", agrega Adrián González, alcalde de Weslaco.

Para asegurarse de hacer un buen uso de los sacos de arenas se recomienda limitar su peso a 35 a 40 libras y ubicarlos con el objetivo de crear una barrera que sea lo más corta y baja posible.

"Nosotros le decimos a la gente que se prepare para lo que viene, tenemos bolsas de arena en la ciudad, que pueden levantarse", agrega Adrián González, alcalde de Weslaco.

Sin embargo, residentes de la zona comentan que en algunos casos esa cantidad no es suficiente, puesto que son varias las entradas que deben proteger.

"Los sacos de arena se necesitan en el caso de que por los garajes, las puertas de enfrente y atrás, no, no más seis sacos, completa uno para la casa, si está bien, para dos puertas, pero no para las que uno necesita", agrega Verónica García, residente.

La precaución de Verónica está presente por experiencias pasadas donde sus familiares han sufrido de grandes inundaciones en sus residencias.

"Si tengo un tío que si se le ha llegado el agua muy, casi yo diría a la rodilla, dentro de la casa, pero o sea, al norte de Weslaco", agrega Verónica García, residente.

La arena en Weslaco también estará disponible mañana de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Mientras que para lo que necesiten cierta asistencia, el viernes, personal del municipio estará disponible para ayudar a personas adultas o con alguna discapacidad.

También, debe recordar traer prueba de residencia para que el municipio le otorgue los sacos correspondientes o traer los propios.