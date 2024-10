Northwestern Medicine impulsa nuevo programa de trasplante de órganos

Hay más de 780.000 personas que viven con una enfermedad renal. Por término medio, 25.000 personas recibirán un trasplante cada año. Pero 90.000 personas siguen en lista de espera.

Sus vidas dependen de encontrar un donante. Ahora, un nuevo método quirúrgico está ayudando a los pacientes a conseguir el riñón que tanto necesitan.

Este es el momento que cambió la vida de John Nicolas.

Es el primer paciente que se mantuvo despierto durante su propia operación de trasplante de riñón.

"Me llamaban por mi nombre y me contaban ciertos hitos que habían alcanzado. Como, 'Oh hey, realmente lo conectamos. Hey, estamos cosiendo las cosas", agrega John Nicholas, primer paciente de transplante de cirujia despierta.

John ha vivido con problemas renales desde que le diagnosticaron la enfermedad de Crohn en el instituto y fue un compañero de primaria, Pat, quien acudió en su rescate y le donó su riñón.

"Siempre nos hemos dicho que somos amigos a muerte", agrega John Nicholas.

Pero en algunos pacientes, la anestesia general puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Ahora, los cirujanos de Northwestern utilizan una única inyección de anestesia raquídea -el mismo tipo de sedación que se emplea en las cesáreas- para dar a los pacientes de mayor riesgo y edad la oportunidad de someterse a un trasplante. Harry stackhouse, de 74 años, fue el segundo paciente operado despierto, con un riñón donado por su hija.

"Tiene 74 años, y sabemos que cuando hacemos anestesia general en pacientes mayores, tienen un deterioro cognitivo más significativo", agrega Satish Nadig, MD, PhD, Cirujano Transplante, Northwestern Medicine Comprehensive Transplant Center.

¿La cirugía? Duró menos de dos horas.

"Ni una sola vez sentí, ni siquiera el disparo. No sentí nada", agrega Harry Stackhouse, Awake Kidney Transplant Patient.

Harry volvió a casa en 36 horas. John salió del hospital al día siguiente.

"Salió literalmente del hospital menos de 24 horas después de un trasplante de riñón. Esas palabras por sí solas son asombrosas", agrega Satish Nadig, MD, PhD.

Northwestern Medicine es la única del país con este tipo de programa, brindando la oportunidad de una vida sana y sin diálisis.