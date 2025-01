Palm Valley Animal Society busca ayuda urgente para proteger a sus animales del frío

Antes que llegue el frío, los refugios de animales como Palm Valley Animal Society, están solicitando donación de mantas, tarjetas de gasolina o incluso donaciones en dinero.

La misión este 2025 es mantener temperados a los casi 1.000 animalitos antes de que la ola de frío llegue con fuerza al Valle.

Más de 900 animales son los huéspedes de este albergue Palm Valley Animal Society en temporada de frío.

La mayoría de sus perreras están ubicadas en la zona exterior para la ventilación cuando se acerca el frío todo cambia.

El refugio se prepara para ayudar a los animales sin hogar a enfrentar el invierno.

"Esperamos que llegue un frente frío, por lo que tenemos que colocar lonas, como puede ver detrás de mí. Colocamos las lonas para mantener el calor en esas áreas para los perros tanto como sea posible. Colocamos calentadores de propano y calentador diésel", agrega Jay Garza, gerente de participación comunitaria, PVAS.

Solo algunas de las maneras en que el refugio prepara a los perros para las temperaturas más bajas en El Valle. Pero dicen que no pueden hacerlo sin su ayuda.

"Donaciones monetarias, ya sabe que estamos buscando muchas mantas y siempre estamos buscando muchas mantas, que es algo que tenemos todo el año. Cuando hace frío es cuando más las necesitamos", agrega Garza.

Palm Valley dice que en esta época del año, las donaciones son extremadamente bajas y en el almacén donde almacenan las donaciones, se pueden ver estantes vacíos donde deberían estar las mantas y las camas.

Lo que afecta la capacidad del refugio de comprar a los animales lo que necesitan y mantenerlos calientes y secos.

"El 80 por ciento de nuestros animales están alojados en una instalación algo al aire libre, están expuestos al clima. Esa es una situación que ocurre todo el año", agrega Garza.

Otra forma de ayudar, además de las donaciones monetarias, es ofreciendo su tiempo como voluntario. Un regalo que sigue dando frutos para la voluntaria Jouset Moreno, quien dice que tiene la bendición de ayudar a los animales.

"Es increíble, me encanta porque es una ayuda. Somos su voz, no tienen derecho a decirnos qué está mal o qué está pasando. Me pone feliz porque en el futuro serán adoptados", agrega Jouset Moreno, voluntaria de PVAS.

Mientras Palm Valley tiene la esperanza de recibir todas las donaciones a tiempo para mantener a los animales temperados antes del frío.

La mejor oportunidad para que los perros no pasen frío sería si los hogares le dieran acogida a algunos de estos amigos de cuatro patas.

"Nuestros hogares de acogida a corto plazo, que duran dos semanas, son un período de dos semanas. Puedes hacerlo durante este clima inclemente y puedes brindarles un lugar cálido para que se queden lejos del refugio", agrega Garza.

Si usted vio las condiciones en las que enfrentaran los perros y gatos este invierno puede adoptar o donar dinero directamente al refugio, haga clic aquí.