Pastor recibe donación de órgano de su esposa que salva su vida

Eliu González ha sido pastor desde el año 2005, cuando su padre falleció y él decidió tomar las riendas del templo salvador en San Benito.

A pesar de su pasión por las finanzas, Eliu encontró en la religión.

Una vocación que lo ha llenado de gratificación.

A través de conferencias religiosas, Eliu, encontró al amor de su vida, pero poco después.

"Comenzamos a descubrir que tenía una serie de problemas físicos y entre ellos estaban mis riñones. Comenzamos a entender que iba decayendo hasta que en el año 2018, en el mes de abril, el nutriólogo no tuvo otra opción más decirme... 'Pastor, usted va a necesitar el proceso de hemodiálisis'", agrega Pastor Eliu González, pastor titular del templo salvador de San Benito, Texas.

Luego de enterarse de que su esposo necesitaría un trasplante.

Su esposa Lorena decidió donarle su propio riñón, pero Eliu decidió buscar otras alternativas.

Durante el transcurso de 5 años su salud continuó a decaer.

La pandemia retrasó aún más la posibilidad de recibir un trasplante.

Pero con una fe inquebrantable, su esposa Lorena puso un plan en marcha.

"Tú no necesitas ningún riñón porque ya tienes uno... Ni siquiera lo pensé, no me lo tuvo que pedir, fue algo que salió de mí inmediatamente", agrega Lorena González, Esposa de Pastor Eliu González.

Ella nunca dudó en ofrecerle un riñón a su esposo.

A pesar de los desafíos y la incertidumbre, su fe fue su guía.

"Tú puedes ser ese milagro para el. Dios usa a las personas para un milagro. Dios usa a los doctores para este milagro, los medicamentos, la tecnología, pero también a nosotros… Eso es lo que la gente tiene que entender... nosotros somos el milagro que están esperando para esa gente." Lorena González, Esposa de Pastor Eliu González.

En julio del 2022, después de varios estudios y análisis, finalmente supieron que eran compatibles.

"El doctor dijo, 'son compatibles que gustan hacer?', y yo le dije... pues mañana lo hacemos! Pero él dijo 'no, no, no, hay que esperar, es un proceso de un año y hay que hacer un análisis de su cuerpo, de su mente, su estado psicológico y el de su esposa también'", agrega Pastor Eliu González

Después de una larga espera, Eliu disfruta de una mejor calidad de vida gracias al generoso acto de Lorena.

"Realmente Dios preparó nuestros cuerpos no solo para dar vida, sino trasladar vida. Eso es lo maravilloso de nosotros", agrega Pastor Eliu González, pastor titular del templo salvador de San Benito, Texas.

El mensaje de los González es claro, donar un órgano puede salvar vidas sin afectar la calidad de vida del donante.

"No sentí dolor, no me sentí débil, no sentí nada. Simplemente, tenía que cuidar mi herida", agrega Lorena González, agrega la esposa de Pastor, Eliu González.

"Lo único que se necesita es que alguien diga 'yo lo hago, estoy dispuesto' Así como recibimos vida, podemos también trasmitir vida", agrega Pastor Eliu González, pastor titular del templo salvador de San Benito, Texas.

Los González esperan que su historia inspire a otros a ser donantes.

Existen más de cien mil personas en los estados unidos en una lista de espera para recibir un trasplante de órgano.

17 personas mueren al día esperando un órgano.

Si usted quiere darle un milagro de vida a una persona de nuestra comunidad, puede inscribirse para ser donante.

También puede hacerlo al momento de actualizar su licencia de conducir.