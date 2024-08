Policía de Donna encuentra artefacto explosivo en residencia, persona de interés identificada

Una mujer se enfrenta a cargos después de que las autoridades confirmaran que un paquete sospechoso encontrado en la basura de una casa móvil resultó ser un explosivo, según el Departamento de Policía de Donna.

Según el portavoz de la policía de Donna, el sargento Adrian Hooks, la policía identificó a Crystalina Cervantes, de 31 años, como una persona de interés en la investigación que es buscada por un cargo de posesión de un arma explosiva prohibida.

El jefe de policía de Donna, Gilbert Guerrero, dijo anteriormente que se encontraron dos paquetes sospechosos en la basura de una casa móvil de Donna el jueves por la mañana.

Los paquetes causaron una evacuación de la zona debido a la preocupación de que los paquetes eran un posible artefacto explosivo casero, de acuerdo con el Sheriff del Condado de Hidalgo, Eddie Guerra.

Guerra publicó en X, antes conocido como Twitter, que el dispositivo fue encontrado en el bloque 4200 de FM 493.

HCSO and DPS are assisting Donna PD with traffic control regarding possible homemade explosive device on the 4200 Block of FM 493. McAllen PD EOD is assessing the situation. Residents in the area have been evacuated as a precaution.

