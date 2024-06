Programa de verano médico para estudiantes del Valle

Esta semana comenzó un programa intensivo médico de verano, que ayudará a docenas de estudiantes a sumergirse en el campo de la medicina.

Una de las metas del programa es tratar de atraer más jóvenes de las preparatorias a las carreras de medicina para así aumentar la cantidad de médicos y enfermeras en el país, además de la frontera, que carece de suficientes servicios médicos.

Los estudiantes de preparatoria tendrán la oportunidad de participar en un programa intensivo médico durante el verano dirigido a quienes están interesados en seguir carreras en medicina o investigación clínica.

Durante la pasantía, los estudiantes se sumergirán en simulacros médicos, participarán en estudios de casos, charlas informales y en actividades prácticas dirigidas por profesionales médicos.

Los estudiantes del Centro de Servicios de la Región Uno y del Distrito Escolar Independiente Ben Bolt- Palito Blanco serán los primeros en participar del internado de liderazgo académico, ciencia, educación e investigación.

"No solamente les enseñamos cosas clínicas, cómo saturar, cómo entubar, cómo ver una paciente, cómo les ayudamos analizar para que puedan pensar en una forma diferente", comentó Verónica Escobedo, directora de Programas de Extensión Comunitaria en DHR Health.

El objetivo del programa es brindar a los estudiantes una comprensión integral del campo de la salud al sumergirse en temas como neurología, inmunología, y ayudarlos a prepararse para ingresar a una programa de postgrado, cómo las escuelas de farmacia o medicina.

"Estamos ahí junto con ellos el primer año de universidad para que no se sientan incómodos, en esa transición de preparatoria a universidad, que a veces, vayan allí, porque todo es diferente", agregó Escobedo.

El programa seleccionó previamente, entre más de los 5,000 solicitantes, a los 50 participantes que estarán en el internado por cuatro años en esta primera edición.

"Realmente me ayuda mucho para saber qué quiero hacer en un futuro, probamos de toda las áreas un poco, así que ahora sé cuál me interesa. Antes de entrar al programa no sabía, solo sabía que quería algo relacionado con la salud, pero no sabía qué particularmente, ahora que he probado todas las áreas, ya sé en cuál es la que quiero especializarme", comunicó Alexia Hernández, estudiante de Palm View.

El internado también cuenta con el apoyo de Gear Up, que ayuda a estudiantes de bajos recursos a estar inmersos en programas como este.

"Van a tener la guía de las doctoras y doctores acerca de cuáles son los cursos que tienen que tomar, los exámenes, cuáles son los requisitos en las universidades, que están buscando cuándo están aplicando para entrar a escuelas médicas, específicamente necesitan hacer esos internados, esas investigaciones y son oportunidades que los alumnos regularmente aquí no tienen", expresó Beatrize Valenzuela, especialista en Región One.

El objetivo de este programa es brindar a los estudiantes una compresión integral del campo de la salud.