Rayndmonville ISD lanza programa de apoyo estudiantil para graduados

Este lunes 26 de agosto los estudiantes de Raymondville regresan a clases.

El distrito escolar tiene un "nuevo" programa para apoyar a los jóvenes con sus estudios después de haberse graduado.

Muchos de los jóvenes en Raymondville enfrentan retos que no les permite ir al colegio. Por eso el distrito ha lanzado un nuevo programa para ayudar a los estudiantes más necesitados.

"En Raymondville no tenemos ningún colegio aquí cerca", comentó Jesus Amaya, director de la escuela secundaria de la Universidad Temprana Raymondville.

Para muchos jóvenes en Raymondville, esto es uno de los grandes retos que enfrentan.

"Por dinero o por transportación o por otras cosas que se tienen que quedar aquí para ayudarle a la familia, ponerse a trabajar", agregó Amaya.

Amaya cuenta que alrededor del 45 por ciento de los jóvenes no continúan sus estudios después de graduarse.

Para estudiantes como Josué Garza, a veces no hay otra opción que trabajar para ayudar con los gastos en la casa.

Garza ha trabajado desde los 10 años con su papá en la construcción. "No, no te gusta el trabajo de este, para que te pongas a estudiar. Y, pues, sí, no. No me gustó el trabajo. Y hasta que miré, tuve un curso aquí en la escuela de Raiox y me gustó. Y es lo que quiero hacer'', expresó.

Garza se graduó de la preparatoria en mayo y su sueño era mudarse del Valle para ir a estudiar a una universidad.

Garza es uno de los 30 jóvenes que formar parte del programa "Continuation Scholarship", el cual consiste de una nueva iniciativa del distrito para abrir el paso a la universidad.

El distrito les ofrece a los estudiantes que se graduaron la oportunidad de ir al colegio 'Texas Southmost en Brownsville'.

"Las barreras, esas se les ha quitado, no tienen que pagar, no tienen que si tienen que ir a Brunville... Se le está dando transportación, aquí le estamos dando de comer, el distrito les compró a cada uno una computadora, es que no hay razón porque estos chamacos no pueden acabar el colegio aquí", indicó Amaya.

El programa dura dos años. La meta es que los jóvenes obtengan un título de grado asociado o una certificación de la industria que ellos elijan.

"Yo reconozco que muchos no tienen esta oportunidad, entonces yo estoy muy agradecido con la escuela y con Dios, porque esta oportunidad no se la da a todos", expresó Garza.

Durante los dos años que los estudiantes estén en el programa, seguirán siendo parte del distrito escolar. Cuando no tomen sus cursos en el colegio de Brownsville, irán a clases en un edificio ubicado en frente de la preparatoria.

Todos los estudiantes del distrito son elegibles para este programa.