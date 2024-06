Recortan plazos migratorios para solicitantes de asilo

in Noticias RGV

Una de las nuevas medidas, que se suma a las restricciones en asilo, daría plazo de solo cuatro horas para obtener representación legal.

Antes de las nuevas restricciones anunciadas recientemente por el presidente Joe Biden en cuanto a temas migratorios y de asilo en la frontera, el tiempo que tenía un inmigrante para conseguir abogado era de 24 horas. Según la firma de abogados de inmigración, 'Quiroga Law Office', lo que pretende la medida es evitar que las personas estén en los centros de detención y acelerar el proceso de deportación, un anuncio, que pone más barreras a las personas que llegan a la frontera sur, y ya está generando reacciones entre las asociaciones proinmigrantes.

"Es fundamental que todos aquellos que estén interesados en solicitar asilo en la frontera tengan en cuenta estas directrices, con el objetivo de que lleguen preparados. La idea es que una vez estén en el lugar, ya cuenten, al menos, con el dato de un abogado de inmigración o al menos un directorio de representantes legales que los puedan auxiliar en esa difícil situación, para que la entrevista de miedo creíble sea satisfactoria. No podemos olvidar que este tipo de solicitudes requieren tiempo y preparación, por lo que adelantarse será crucial para obtener los resultados esperados", comentó Hector Quiroga, abogado en 'Quiroga Law Office'.

Si con la orden ejecutiva anunciada esta semana por el gobierno Biden se complica la situación de quienes buscan asilo en la frontera, esta nueva medida que daría solo cuatro horas para que obtengan representación legal dificulta aún más el panorama de quienes buscan acceder a este proceso migratorio en los Estados Unidos.

"Estos nuevos tiempos no reflejan la realidad de lo que vive un inmigrante cuando llega a la frontera para solicitar asilo. Recordemos que estas personas están huyendo por una u otra razón de su país, por cuestiones de seguridad, por lo que exigir que cuenten con un abogado en menos de cautro horas una vez son retenidos no es válido. Tampoco podemos olvidar que este es un derecho que tiene la persona y que no se puede violar", informó Quiroga.

El memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, indicó también que las cuatro horas se darán en la franja comprendida entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, antes de una entrevista de miedo creíble, y que el período comienza cuando ICE le brinda al individuo la oportunidad de consultar.