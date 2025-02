Skaters de San Juan piden reapertura de parque cerrado hace un año

El cierre de un parque deteriorado de patinetas en San Juan, tiene a sus usuarios pidiendo al gobierno de esa ciudad que esto cambie, a más de un año de su clausura.

Fue construido hace más de 10 años, y consideran que tenía un impacto positivo en sus vidas.

Tino De La Garza, tiene 15 años practicando el deporte de la patineta, o Skateboarding en este parque. Y platico con nosotros en representación de la comunidad skater de San Juan, nos cuenta que, por lo regular, él y sus amigos no califican en deportes como básquetbol, o futbol. Y practican el skate como un estilo de vida.

Tino pide a directivos de la ciudad que se realicen trabajos de remodelación y sea nuevamente abierto al público, para poder disfrutar del deporte que tanto les apasiona.

"Patinaje salva vidas, junta a muchas personas por lo regular, somos los que no encajamos en ningún otro deporte o comunidad. O nuestra vida no va en una buena dirección, y el patinaje nos une. Como yo soy un tipo pequeño, y no puedo competir en otros deportes, y aquí lo puedo lograr", agrega No De La Garza, patinador.

El jefe de bomberos y gerente interino de San Juan, Tirso Garza, nos comenta que actualmente la ciudad no tiene determinados fondos para remodelar el parque, pero asegura que en un corto tiempo eso puede cambiar.

"En un futuro si se puede hacer el parque. La plataforma tiene que hacerse nueva porque ya están... como le digo se construyó este parque en 2009 ya tiene sus añitos y fue usado mucho tiempo por los chamacos de la ciudad y estábamos aquí cerca solo les digo que nos den un tiempo y veremos donde se va a realocar este parque", agrega Tirso Garza, jefe de bomberos y gerente interino San Juan.

Por lo pronto, Tino seguirá practicando el patinaje en el asfalto, que aunque reconoce es peligroso, dice que no se cuenta con otro parque de patinetas cerca de su comunidad.