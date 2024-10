STHS realiza seminario sobre los riesgos de la hipertensión y como manejar esta enfermedad

La hipertensión es una de las principales preocupaciones de salud pública en el Valle de del Río Grande, afectando a 40% de los adultos en nuestra región.

La hipertensión es una enfermedad que no siempre presenta síntomas, pero que puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo.

"Muchas personas tienen la diagnosis de la alta presión, pero no saben cómo cuidarse", agrega Nikki Garza, Medical professional at STHS.

Según Nikki Garza, factores como la alimentación y el estilo de vida sedentario han incrementado el riesgo de padecer esta enfermedad en nuestra región.

Irineo Garza, de 66 años, es uno de esos pacientes, que junto a su esposa, ha aprendido a vivir con hipertensión.

"A través de mi médico, cuando voy a verlo, tengo chequeos y comenzó a aparecer... mi presión estaba subiendo y comenzó a medicarme", agrega Ireneo Garza, Paciente.

Un diagnóstico inesperado para el Sr. Garza nos comenta que hace 15 años, cuando recibió el diagnóstico, vivía una vida relativamente sana.

"En ese entonces estaba trabajando, así que realmente estaba haciendo más ejercicio a través del trabajo y después del trabajo también iba a hacer ejercicio… Siempre he sido una persona grande, nunca he sido delgada, ya sabes, pero en general mi salud era buena", agrega Garza, paciente.

Según los expertos, la prevención es la mejor manera de evitar las consecuencias más graves de la hipertensión.

Aunque el Sr. Garza vivía una vida muy activa, nos dice que la alimentación podría ser la causa principal de su hipertensión.

"Era mucha comida mexicana y ya sabes... comía en exceso... realmente ese era el problema", agrega Garza, paciente.

Cambios simples como reducir el consumo de sal, hacer ejercicio regularmente y evitar el estrés pueden hacer una gran diferencia.

Además, la especialista recomienda lo siguiente:

"Los síntomas no están presentes, sino hasta que es demasiado tarde, entonces lo que puede hacer es checarse la presión cuando van al doctor al CVS a Walmart, fumar es algo que no debemos de hacer, debemos hacer nuestros ejercicios, si solo puede caminar eso también es beneficioso. Comer saludable, no debemos comer tantas comidas fritas, debemos de comer muchas verduras y frutas y cuidarnos de dormir las 8 horas también - todo esto ayuda a evitar la hipertensión", agrega Nikki Garza, Medical professional at STHS.

Cambios que han ayudado al Sr. Garza y su esposa.

"Intentamos caminar tanto como podemos mi esposa y yo... hace unos años solíamos hacer las cosas difíciles en el gimnasio, pero ya sabes que se vuelve un poco más difícil a medida que envejeces, así que nos quedamos con caminar", agrega Ireneo Garza, Paciente con hipertensión.

Aunque la hipertensión no tiene cura, se puede controlar y prevenir sus efectos más peligrosos si se diagnostica a tiempo y se sigue el tratamiento adecuado.

En El Valle, hay recursos disponibles como seminarios educativos y programas de salud para ayudar a las personas a manejar esta enfermedad.

Para más información, haga clic aquí