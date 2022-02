Una mujer de Peñitas esta de luto por la pérdida de su esposo a raíz del COVID-19

Una mujer de Peñitas está de luto por la pérdida de su esposo de 44 años quien falleció a causa del COVID-19.

Kathy Reyes dice que su esposo, Josué Reyes, no estaba vacunado y perdió la batalla contra el virus el 23 de enero después de pasar semanas hospitalizado.

"De hecho, trató de hacerse la prueba dos veces", dijo. "Pero las filas eran tan largas. Un día esperó cuatro horas, un día esperó siete horas, y simplemente se dio por vencido y volvió a casa".

Reyes dice que llevaba un diario que detallaba los tratamientos de COVID-19 de su esposo y esperaba mostrárselo una vez que llegara a casa, pero ahora se une a las más de 3,600 personas en el condado de Hidalgo que han muerto a causa del virus.

"Estamos luchando. Quiero decir, él era nuestro único proveedor", dijo Reyes. "Estoy discapacitado y discapacitado, y él era el que mantenía a nuestra familia. Quiero decir, en este momento, ni siquiera podemos enterrarlo porque no tenemos el dinero".

Después de enfermarse, Reyes dice que ambos se comprometieron a recibir la vacuna COVID-19 una vez que ambos estuvieran sanos nuevamente. Pero ahora, ella dice que él no tendrá esa oportunidad.

"Mucha gente piensa: 'Sabes qué, no necesito la vacuna, no necesito usar una máscara, estoy bien, no me la voy a poner'", dijo. "Y no es verdad".

