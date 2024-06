Unidad Montada de policía de Pharr cumple tres años beneficiando a la comunidad

Desde hace un par de años el departamento de policía de Pharr cuenta con una unidad de policía montada.

Han estado trabajando para introducir iniciativas policiales nuevas, más seguras, innovadoras y amigables en la comunidad.

En nuestro recorrido por las caballerizas nos llamó mucho la atención la forma como los caballos son utilizados para el beneficio de la comunidad.

Durante esta temporada de huracanes serán de mucha utilidad en caso de ser requeridos.

La unidad montada de la policía de Pharr acaba de cumplir 3 años haciendo una diferencia en la comunidad.

"Cuando estamos patrullando nos vamos a áreas que llaman el interés tanto como parques, down town Pharr o escuelas, estamos en los callejones, etc., no tenemos una área específica si no nos vamos por la necesidad de lo que la comunidad esté enseñando", agrega Irving Segura.

La policía de Pharr tiene opciones disponibles a la hora de ser necesario y cada oficial juega un rol importante.

"Tenemos oficiales en unidades, tenemos oficiales en motos, tenemos oficiales en las bicicletas", agrega Irving.

El oficial segura nos dice que el patrullaje a caballo tiene beneficios.

"Mucha gente piensa que el hecho de tener caballos es regresarnos en el tiempo, pero no vemos lo que es la probabilidad de poder atender más a la comunidad, la diferencia entre un mueble a un caballo, podemos entrar entre los callejones, los canales”, agrega Irving.

Durante el mal tiempo puede haber situaciones de riesgo

Estamos en temporada de huracanes, puede ver inundaciones en donde la unidad no puede entrar y el caballo, sí, podemos escuchar, ver y oler cosas que tal vez en una unidad un oficial no pueda", agrega Irving.

Sin importar las condiciones del tiempo, los caballos no están expuestos de ninguna manera.

Los oficiales respetan cuando dan señales de no querer trabajar.

El enfoque en estos momentos es la labor comunitaria.

"Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo más son servicios comunitarios, hemos estado invitados por diferentes agencias, diferentes ciudades que vallamos y que estemos en desfiles, eventos que tienen las escuelas, hemos dado mucha más prioridad en ese aspecto para que la comunidad esté presente lo que el servicio es", agrega Irving.

Estos caballos reciben cuidados al igual que cualquier otro oficial.

Los bañan, los cepillan y les dan revisiones médicas para evitar enfermedades.

Ellos saben cuando llega la hora de salir a la calle a patrullar.

Para más información sobre las labores de estos oficiales, ingresa a la página de Facebook del departamento de policía de Pharr.