Colin Allred realiza visita de campaña al Valle

En su campaña para ser senador federal en Texas, el congresista de Dallas, Colin Allred visitó El Valle donde se reunió con pequeños comerciantes de la comunidad para escuchar sus opiniones sobre el estado de la economía y como les afecta a ellos.

El congresista demócrata Colin Allred está visitando El Valle del Río Grande, como parte de su campaña para ser senador federal. Y asir egresando donde paso mucho tiempo de su juventud.

"Pase gran parte de mi infancia en El Valle, no específicamente aquí en San Juan, sino en Brownsville. Así que estar de vuelta en El Valle es un lugar especial", agrega Colin Allred, congresista.

En señal de apoyo a los pequeños comerciantes el congresista decidió visitar una panadería en San Juan que tiene casi 50 años abierta en la región. Su dueña, Cory Ramírez nos cuenta de que tener abierto un pequeño comercio en El Valle no es tarea fácil, pero se siente orgullosa de poder prestarle un servicio a su comunidad y generar empleos.

"Es el trabajo que todos ponen, todos están unidos haciendo el trabajo no soy no más yo es todos los trabajadores que trabajan aquí especialmente mi familia que tengo aquí parte de ellos, son los más fuertes y me ayudan y me hacen, yo no soy nadie, ellos son los que hacen todo el trabajo y lo hacen tremendo y eso es lo que hace a esta panadería bien fuerte" agrega Ramírez.

En la visita a esta panadería el Congresista nos comentó a Noticias RGV acerca de los planes que tienen para impulsar al pequeño comercio y como los comerciantes pueden acceder a este tipo de ayudas.

El congresista también habló acerca de su preocupación con la seguridad de la frontera y expresó que necesitamos una frontera más segura con un sistema de inmigración legal que funcione adecuadamente.

"Como dije soy del Valle, mi familia es del Valle. Y para mí quiero asegurarme de que tengamos una frontera segura, que tengamos un sistema de inmigración legal que funcione, y que abordemos esto de manera integral. Y creo que es posible hacerlo. Pero necesitamos tener líderes que realmente quieran hacerlo", agrega Allred.

Su adversario político, el senador Ted Cruz también visitó el Valle del Río Grande en el pasado mes de agosto destacando el papel de las empresas locales en la economía de la comunidad.