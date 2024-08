Como mantener una dieta sana y como resultado prevenir enfermedades

Las enfermedades del corazón se pueden prevenir, si se diagnostican a tiempo, la enfermedad puede evitar, tratarse y curarse sin necesidad de pasar por una sala de quirófano.

El Médico Internista, Rafael Olacio, dice que los riesgos de enfermedades del corazón incluyen la alta presión arterial, fumar cigarrillos, tener diabetes y el índice de masa corporal reflejada en un indicador de obesidad.

"Pero, pues, si acudir a frecuentes evaluaciones con sus médicos, ya sea especialista del corazón o médicos generales, es importante que la alimentación obviamente que también sea el factor número uno en cuestión de modificación," dijo Olacio.

Debido a que demasiados adultos en los Estados Unidos no entienden su riesgo de enfermedad cardiovascular, pierden oportunidades tempranas para prevenir ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares y el valle del Río Grande Valle no es la excepción.

"Lamentablemente, vivimos en una cultura la cual, todos estamos impuestos a comer comida chatarra, comida que, es procesada, obviamente que hoy en día la vida es muy rápida, hay demasiados restaurantes, comida saturada en grasas, azúcares y todos estos tipos de alimentos que llevan a tener trastornos en tu organismo en todo tu cuerpo," dijo Olacio.

Olacio agrega que de tres de cada cuatro ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares, se deben a factores de riesgo que incrementan la edad del corazón, así que es muy importante mejorar la salud del mismo y aumentar el acceso a recursos para la detección y el tratamiento a tiempo.

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares van incrementándose debido a los efectos que dejó y que sigue dejando el coronavirus, pero también como consecuencia de un mayor seden-tarismo.

"Esperemos parar ese patrón, de que por años se ha vivido, o sea que nosotros, los que ahora vamos envejeciendo, pues obviamente cambiemos de una vez, eh esa gran enfermedad que la cardiovascular," dijo Olacio.

Los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías, dice Olacio, se ve incrementado por las dietas poco saludables, sobre todo las que tienen un alto contenido en sodio, grasas y azúcares refinadas, y lo que también va en notable aumento los bajos niveles de actividad física.

"Es que muchas veces, aquí en el Valle, creemos que no es necesario ir al doctor, ay, me siento bien, pues yo voy al doctor cuando no me siento bien, en muchas veces eso ya es tarde, así que, quiero decir, si yo pudiera decir algo, a toda la gente que vas con el doctor, como yo pensé pues, ya son 10 -15 años mira, estoy fuerte," dijo John Rodríguez, sobreviviente cardiovascular.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo, ya que contribuye a cerca del 10% de todas las muertes.

"El Valle es conocido por tener estos altos índices de población con este tipo de enfermedades," dijo Olacio.

"Bueno, pues hay vínculo, de diferentes enfermedades, que te llevan a tener problemas cardio vasculares, tanto como la diabetes alta presión, y colesterol," dijo Rodriguez.

"En verdad no estaba fuerte, me estaba yo haciendo mucho daño, y a lo mejor si voy al doctor no tengo ese tipo de pensamiento, a lo mejor tendría mi riñón, original, en vez de un extra trasplante," dijo Rodriguez. "Perdiendo peso, comenzando a caminar, se desapareció."

La clave es cuidarnos, y no abandonar nuestro cuerpo.

"Pues si, cuídense hay que tener gran conciencia de la salud, todos estamos propensos, inclusive a canceres, y teniendo algun problema cariovascular complica la situación, el corazón debe estar saludable para los tratamientos que vienen agresivos," dijo Olacio.

Afortunadamente, Rodriguez, vive para contar su historia, agradece a ese trasplante de riñón y agradece que la salud de su corazón está de vuelta para seguir con una vida por delante.