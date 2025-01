Distritos escolares del Valle ajustan horarios de inicio ante el regreso a clases

By:

Las escuelas del Valle se alistan de nuevo para recibir a sus estudiantes el miércoles 22 de enero. En el distrito escolar de Edcouch-Elsa ISD las clases comenzarán con cierto retraso, pues empezarán a las 9am, y los autobuses circularán a las 7:30 am para las escuelas primarias y a las 8:30 para las secundarias.

En otro distrito escolar destacado, el de BISD en Brownsville, tiene establecido la hora de inicio de clases para las primarias a las 10 am en sus escuelas, las secundarias a las 9:40 am y las preparatorias a las 10:45 am

En el de PSJA, el distrito escolar de San Juan-Pharr-Alamo, los estudiantes entran a las 9:15 am, en las secundarias a las 8:45 am, mientras que las preparatorias serían a las 9:40 am.

