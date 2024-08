Ira Vial: Motivo de Muerte de Hombre Involucrado en Choque e

EDINBURG - El viernes surgieron nuevos detalles sobre el caso de un accidente cerca de la Corte del Condado Hidalgo a principios de semana. Al llegar la policía al lugar de los hechos se percataron que el conductor había sido lesionado con un disparo en el tórax. Las autoridades han informado que Joshua David Sánchez de 25 años, había recibido una lesión de bala antes de chocar contra un poste de electricidad cerca de la Corte del Condado Hidalgo. La causa ha sido identificada como ira vial.

Jillian Rae Hansen de 27 años y Fabián Paredes de 31 han sido acusados por asesinato de primer grado en la muerte del conductor lesionado.

Hoy el jefe de policía de Edinburg, David White, reveló que un altercado cerca de la Calle Schunior y la Carretera Business 281 el lunes fue lo que inició este caso el pasado lunes.

Paredes conducía, mientras Hansen estaba en el asiento del pasajero. La confrontación llevó a Paredes a disparar contra Sánchez, causándole salirse de la calle y chocar contra un poste de luz cerca de la Calle 10 y McIntyre en Edinburg.

Sánchez murió camino al hospital.

Con la ayuda de las cámaras de vigilancia y pistas, los investigadores ubicaron el vehículo de Paredes lo cual los llevó a la casa de la pareja y resultó en dos arrestos el miércoles por la noche.

La policía recuperó un arma de 9 milímetros.

Ambos sospechosos enfrentan cargos por asesinato y aunque Hansen no haya disparado, el jefe White dice que por ley ella también es culpable.

La prima de Sánchez, Vanessa González estaba en la corte cuando Paredes y Hansen se presentaron ante el juez.

González comentó a CHANNEL 5 NEWS que el padre soltero trabajaba en un restaurante de comida rápida para alimentar a sus hijos de 3 y 7 años y que se había mudado de Minnesota al Valle hacia menos de un año.

"Se mantuvo cerca porque su hijo también murió. Así que tenía a sus hijos cerca porque no quería dejarlos. Por eso me atrevo a decir que sé que si algo ocurrió, no fue intencional. Sus hijos eran su vida. Uno de ellos murió y no se separaba del otro. Pero esto pasó por una razón, solo Dios sabe el porqué," comentó González.

Ella añadió la familia se alegra de que capturaron a los sospechosos y esperan que se haga justicia y encontrar paz en este caso.

También dijo que Sánchez soñaba con abrir su propio restaurante y que ahora su familia tendrá que hacerlo en su honor.