México y EE.UU. reanudan exportación de aguacates y mangos tras suspensión por seguridad

By:

Luego de varios días de intentar llegar a un acuerdo, por fin México y Estados Unidos desbloquearon la exportación de aguacate que viene de Michoacán.

Los consumidores en los Estados Unidos van a poder una vez más tener aguacate y también mangos en sus hogares.

Pero los comerciantes nos cuentan que están un poco más caro de lo normal.

A causa de una agresión contra los inspectores del departamento de agricultura americano, el gobierno del presidente Biden suspendió hace más de una semana la importación de aguacate.

Algo que afecta a los distribuidores locales.

"Esto nos afectó a nosotros bastante en cuanto aparte de la adquisición de los mismos, en el caso del aguacate y del mango, la elevación de precios", agrega Jorge López, vegetales produce central de abastos McAllen.

Antes de este paro laboral, la caja de aguacates variaba en los treinta dólares.

Ahora los distribuidores la consiguen por poco más de 70 dólares, algo que no se veía venir.

El aguacate y el mango fueron los productos que se detuvieron.

Al ser autorizados de nuevo les tomará hasta una semana poder ser comercializados.

Por tal motivo, el señor López busca opciones más económicas para sus clientes.

"Debido al problema del aumento del precio procuramos tener un aguacate más económico tenemos este que es un tamaño 84 lo que quiere decir que son 84 aguacates en una caja y este lo tenemos en 30 dólares, tengo uno más grande que viene siendo este son 32 aguacates por caja es más grande obvio este sale en 70 dólares", agrega Jorge López.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, explicó que están trabajando en un plan para garantizar la seguridad de los empleados en esa entidad.

Pese al acuerdo entre ambas naciones, los consumidores seguirán pagando precios elevados.

“Como se acaba de abrir ahora y son productos que llevan un proceso para que llegue aquí, transportación, selección, madurez en este caso se lleva fácilmente semana o semana y media y este precio va a seguir así lamentablemente va a seguir caro por lo que ocurrió", agrega Jorge López vegetales produce central de abastos McAllen.

Pero el aguacate no fue el único producto afectado.

"¿Esta temporada acaban de introducir esta variedad de mangos, tienen mucha ventaja, ellos el hueso del centro es pequeño, tiene mucha pulpa y trae un sabor poquito más diferente a lo de los demás mangos, un dulce agradable esta caja en cuanto esta? Esta caja debería de andar sobre unos 15 dólares”, agrega Jorge López.

El embajador Ken Salazar junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunieron para abarcar una propuesta en tres áreas.

-Violencia

-Atención al medio ambiente

-Condiciones laborales de los trabajadores en el sector

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla está trabajando en un modelo de seguridad para que los inspectores del país vecino puedan hacer su trabajo con tranquilidad.

Tal como nos dicen los dueños de estas bodegas ellos esperan que esto no vuelva a pasar, y que no solamente ellos pierden si no también los consumidores ya que como nos comentan el precio sube pero los sueldos siguen siendo los mismos.