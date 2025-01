Region One realiza conferencia de lucha contra el tráfico humano y prevención de abuso sexual

Más de 2.000 casos de abuso infantil se reportaron en los condados de Hidalgo y Starr, en el 2023. Para crear conciencia entre maestros y alumnos, "Region One" abordó este tema con un sobreviviente de este delito.

Jesse León tenía 11 años cuando vistió una tienda local para comprar globos de agua. Donde dice, fue abusado sexualmente por el dueño de la tienda, y posteriormente por varios hombres a la vez.

De acuerdo a León, el abuso, que duró hasta que tenía 14 años, contribuyó a su decisión de huir de su casa. Viviendo en la calle hasta los 18 años prostituyéndose para comprar drogas.

Fue entonces cuando una consejera escolar lo apoyó para dejar sus adicciones y lo convenció terminar la escuela e ir a la universidad.

"Mira que en mi niñez me ocurrió esto, y fue una barrera para mí poder superarlo y el acceso a ayuda mental, terapia, es algo que todavía está mal visto en nuestra comunidad", agrega Jesse León, sobreviviente tráfico sexual.

Jesee León cuenta con una maestría de Harvard, es conferencista, autor de su libro "No Estoy Roto", y maneja fondos millonarios a través de su fundación para ayudar a otros jóvenes víctimas de abuso sexual y drogas.

"Los profesores poder darse cuenta de que muchas veces los jóvenes están tomando cambios y si no toman el tiempo de preguntar y tener conversación y sobre todo tomar una pausa, ese momento de poder pausar para poder ver como está reaccionando y poder abrirse un poco, eso yo lo hacía, si no me sentía seguro me cerraba", agrega León.

De acuerdo a León, el 50% de las víctimas de tráfico sexual son niños menores de edad, entre ellos latinos y nativos americanos. Y los jóvenes de la comunidad LGBTQ+ son 7 veces más propensos a ser víctimas de abuso sexual.

Ruth Aguilera, especialista de trata de humanos de la Región Uno, dice que los campus cuentan con consejeros especializados en este tema. Sin embargo, invita a los jóvenes a confiar en sus maestros y denuncien este delito.

"¿Pueden tener la confianza para hablar? Claro que sí están los consejeros en escuelas, personal que están educados para que puedan ayudarles, trabajadoras sociales. Así es que si algo está pasando les advertimos a los niños que hablen, digan algo, no se queden callados, hay ayuda", agrega Ruth Aguilera, especialista trata de humanos Region One.

Si usted o algún conocido es víctima abuso sexual, puede comunicarse a línea rápida de abuso del estado de Texas 1800-252-5400 y en caso de situación de emergencia al 911.